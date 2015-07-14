Внаслідок чергового вибуху біля відділу міліції у Львові постраждала жінка

У Львові сьогодні, 14 липня, близько 10.00, пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Юрія Липи (Шевченківський район).

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУ МВС України у Львівській області Світлана Добровольська, на даний час відомо, що постраждала жінка – дільничний міліціонер.

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На місці події працюють медики, слідчо-оперативна група.

Як повідомляв УНІАН, у Львові сьогодні, близько 9.00, пролунав вибух у дільничному пункті міліції на вулиці Плуговій, 8 (Залізничний район). Множинні осколочні поранення голови та тіла отримав лейтенант міліції. Його у тяжкому стані госпіталізовано в лікарню.