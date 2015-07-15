Мінкульт виступає проти участі Кустуріци в концерті у Києві

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мінкультури, звернення до правоохоронних органів було ініційоване як реакція на численні заклики громадських активістів та діячів культури про неприпустимість участі Кустуріци в концерті.

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Така ситуація склалася через неодноразову публічну підтримку режисером окупаційної політики Російської Федерації щодо України та анексії Криму.

«Для запобігання ризикам масових порушень громадського порядку, акцій протесту, зриву заходів з відзначення 1000-ї річниці упокоєння князя Київського Володимира Великого 28 липня було б доцільно, якби Емір Кустуріца утримався від участі в концерті 28 липня в Києві», - зазначають у Мінкультури.