У Черкасах вибухнув позашляховик з водієм (фото)

16:57, 18 липня 2015
Суспільство
2614 0

У Черкасах поблизу адміністративної будівлі водоканалу близько 12.30 вибухнув позашляховик Audi Q7.

Черкаси / crime.in.ua

Про потужний вибух повідомляють у соціальних мережах очевидці події та додають фото.

За словами очевидців, внаслідок вибуху постраждав водій Audi Q7, а також ще один автомобіль Audi, що проїжджав поруч.

На місце вибуху прибули машини швидкої допомоги, пожежний автомобіль та аварійна газова служба.

Сайт місцевого телеканалу Vikka.ua зазначає з посиланням на прес-секретаря УДАІ Вікторію Упир, що «на місце пригоди приїхала вибухова група, будуть зараз досліджувати все. Є попередні дані, що автомобіль їхав, був у русі, а потім зупинився на перехресті, вибухнула його передня частина, там, де капот».

Читайте такожЖінка у підірваному автомобілі в Донецьку виявилася секретарем ватажка "ДНР" Захарченко

У прес-службі Управління ДСНС повідомили, що водія госпіталізовано. Крім того, постраждав водій, що їхав в автомобілі поблизу місця вибуху.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter