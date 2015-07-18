У Черкасах вибухнув позашляховик з водієм (фото)

Про потужний вибух повідомляють у соціальних мережах очевидці події та додають фото.

За словами очевидців, внаслідок вибуху постраждав водій Audi Q7, а також ще один автомобіль Audi, що проїжджав поруч.

На місце вибуху прибули машини швидкої допомоги, пожежний автомобіль та аварійна газова служба.

Сайт місцевого телеканалу Vikka.ua зазначає з посиланням на прес-секретаря УДАІ Вікторію Упир, що «на місце пригоди приїхала вибухова група, будуть зараз досліджувати все. Є попередні дані, що автомобіль їхав, був у русі, а потім зупинився на перехресті, вибухнула його передня частина, там, де капот».

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У прес-службі Управління ДСНС повідомили, що водія госпіталізовано. Крім того, постраждав водій, що їхав в автомобілі поблизу місця вибуху.