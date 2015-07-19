Саакашвілі: Невідомі на автомобілі збили директора ОМКФ, міліція замітає сліди

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора, пізно вночі, за всіма достовірними даними, машина, новий чорний Мерседес без номерів, на вулиці Азарова, збила директора Одеського кінофестивалю і на очах міліції зникла з місця пригоди. Місцеві міліціонери з першої хвилини почали приховувати деталі пригоди та замітати сліди. Так як це завжди відбувалося в минулому. І я, і начальник УВС дуже серйозно налаштовані. Ми знайдемо злочинця, а цих корумпованих міліціонерів посадимо разом з ним на лаву підсудних. Не дозволимо відмазати, як це завжди відбувалося з мажорами досі. Старі методи з новими властями Одещини не пройдуть! Не на тих нарвалися!», - написав Саакашвілі.

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Як повідомляв УНІАН, 6-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходив 10-18 липня.