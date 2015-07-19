Саакашвілі: Невідомі на автомобілі збили директора ОМКФ, міліція замітає сліди

20:26, 19 липня 2015
Суспільство
33145 0

Голова Одеської обласної державної адміністрації Михеїл Саакашвілі заявляє, що невідомі на автомобілі вночі збили директора Одеського міжнародного кінофестивалю і на очах у міліціонерів зникли з місця події.

Фото УНИАН

Про це Саакашвілі написав на своїй сторінці у Facebook.

«Вчора, пізно вночі, за всіма достовірними даними, машина, новий чорний Мерседес без номерів, на вулиці Азарова, збила директора Одеського кінофестивалю і на очах міліції зникла з місця пригоди. Місцеві міліціонери з першої хвилини почали приховувати деталі пригоди та замітати сліди. Так як це завжди відбувалося в минулому. І я, і начальник УВС дуже серйозно налаштовані. Ми знайдемо злочинця, а цих корумпованих міліціонерів посадимо разом з ним на лаву підсудних. Не дозволимо відмазати, як це завжди відбувалося з мажорами досі. Старі методи з новими властями Одещини не пройдуть! Не на тих нарвалися!», - написав Саакашвілі.

Читайте такожТріумфатором Одеського кінофестивалю стала "Пісня пісень" виробництва 1+1 Продакшн

Як повідомляв УНІАН, 6-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходив 10-18 липня.

Вчора, пізно вночі, по всіх достовірним даним, машина, новий чорний Мерседес без номерів, на вулиці Азарова, збила дирек...

Posted by Mikheil Saakashvili on 19 Июль 2015 г.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter