Тріумфатором Одеського кінофестивалю стала "Пісня пісень" виробництва 1+1 Продакшн

Фільм "Пісня Пісень", режисером і автором сценарію якого є Єва Нейман, продюсером - генеральний директор 1+1 медіа Олександр Ткаченко, заснований на ліричному творі єврейського письменника Шолом-Алейхема.

У фільмі поетично показане єврейське містечко початку ХХ століття, де живуть десятирічні Шимек і Бузя. Звичайно, вона - принцеса, а він - принц. Вони живуть у сусідніх палацах в одному дворі. Шимек починає усвідомлювати свої справжні почуття до Бузі тільки через роки, далеко від дому, коли дізнається, що вона виходить заміж за іншого. Саме ця зворушлива історія принесла команді Єви Нейман і 1+1 Продакшн два «Золотих Дюки».

«Мені завжди подобався одеський пам'ятник Дюку Рішельє, і я щаслива мати його мініатюрну копію – статуетку «Золотого Дюка». Чесно кажучи, чомусь абсолютно не очікувала таких результатів, тим більше вони прекрасні і тим більше я щаслива. Це дуже гарний початок для фільму», - зазначила Єва Нейман.

Нагадаємо, 6-й Одеський міжнародний кінофестиваль проходив з 10 по 18 липня 2015 року. Головною його темою стала "жінки в кіно". Вперше за шість років журі фестивалю очолювала жінка - французький режисер Жанна Лабрюн.