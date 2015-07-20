Вибух у центрі Одеси кваліфікували як замах на вбивство
15:32, 20 липня 2015Суспільство
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Міліція кваліфікувала вибух у барі «Лібертін» у центрі Одеси як замах на вбивство.
Вибух в Одесі пролунав у ніч на 20 липня / ГУ МВС в Одеській області
Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеського міського управління міліції, за фактом нічного вибуху в нічному розважальному закладі «Лібертін» відкрито кримінальне провадження за ст. 15, ч. Ст. 115 КК України (замах на вбивство).
Як стверджують очевидці, гранату в розважальний заклад кинули невідомі, які під'їхали до закладу на автомобілі. У момент вибуху в барі були відвідувачі.
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Як повідомляв УНІАН, у центрі Одеси сьогодні на вході до бару «Лібертін» на вулиці Рішельєвській, 60, стався вибух. Попередньо встановлено, що вилучені з місця події фрагменти пристрої - від гранати РГД-5. Під час вибуху постраждав охоронець, який госпіталізований.
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