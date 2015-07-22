Найєм пояснив, звідки взяв оперативне відео стрілянини в Мукачеві

Про це пише Mukachevo.net.

"Відео оперативне, а, відповідно, його знімали оперативники. Я як член колегії МВС маю доступ до цих даних. Жодна із сторін, що є на цьому відео, не заперечує те, що там відбувалось", - запевнив народний депутат, додавши, що особисто не знімав і не монтував відео, а "громадськості швидше треба цікавитись фактом, який відбувся, а не тим, хто відзняв відео".

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Як зазначається, якраз громадськість підняла питання, хто саме вів оперативну зйомку, і чому це відбувалося задовго до початку стрілянини в Мукачеві, "мовляв, це є зайвим доказом того, що міліція добре знала про можливий конфлікт".

Як повідомляв УНІАН, лідер Правого сектора Дмитро Ярош також звернувся до МВС та СБУ з проханням розібратися, звідки Найєм отримав оперативне відео подій у Мукачеві.