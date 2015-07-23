У ВР підозрюють, що під реформою системи охорони здоров'я намагаються провести приховану приватизацію лікарень

Про це в ефірі каналу «112» заявив народний депутат України, член комітету ВР з питань охорони здоров'я Андрій Шипко, коментуючи вже резонансні законопроекти 2309а, 2310а, 2311а, зареєстровані Міністерством охорони здоров'я.

На думку народного депутата, пропозиція Міністерства про створення «ТОВ» на базі державних і комунальних закладів є вкрай безвідповідальним. Адже ТОВ як організаційна форма передбачає мінімальний рівень відповідальності за зобов'язаннями. «Ви підете лікуватися в товариство з обмеженою відповідальністю, погодетеся там на оперативне втручання? Думаю, відповідь буде негативна», - додав Андрій Шипко.

Але найсерйознішим наслідком від такої господарської форми, як ТОВ, може стати прихована приватизація медичних закладів. «Сьогодні Господарський Кодекс вже дозволяє переводити медустанови у статус комунальних. І для цього додатковий Закон не потрібен. Але ось прописавши форму управління, як Товариство з обмеженою відповідальністю можна легко, без зайвого шуму, тільки за участю місцевих депутатів приватизувати лікувальний заклад», - пояснив народний депутат і додав, що готовий підтримати законопроекти МОЗ але без норми, яка фактично може погубити лікарні в нашій країні.