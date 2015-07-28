В першу чергу на Донбасі відновлюватимуть світло- і водопостачання - голова Держагентства

Про це в ефірі "5 каналу" заявив Вадим Черниш, голова Державного агентства з питань відновлення Донбасу.

"Ми маємо перелік об'єктів, які підлягають безпосередньому відновленню. В першу чергу, це вода і світло. Є одне підприємство "Вода Донбасу", яке надає воду більшості людей регіону. Більшість комунальних підприємств також розташовані на території, яку Україна зараз не контролює", - каже Черниш.

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"Саме тому в межах Мінських угод в рамках ОБСЄ готувалася програма для вирішення проблем з питною водою, в тому числі і для тих українців, які живуть на непідконтрольній території", - твердить чиновник.

В той же час, за його словами, Луганська і Донецька ОДА не мають проектів і пріоритетів навіть для освоєння державних коштів, спрямованих на ремонт інфраструктури Донбасу.

Як повідомляв УНІАН раніше, Вадим Черниш вважає, що на відновлення Донбасу після бойових дій треба загалом більше $1,8 млрд.