У Харкові судитимуть начальника слідчого відділу підрозділу розвідки "ЛНР"

У Харкові судитимуть начальника слідчого відділу підрозділу розвідки так званої "ЛНР".

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків із громадськістю Головного управління МВС України в Харківській області, минулого тижня співробітники слідчого управління завершили розслідування і передали справу до суду.

За даними міліції, на початку травня 2014 року, перебуваючи в Луганську, 32-річний місцевий адвокат вступив до терористичної організації "Луганська народна республіка" і, обійнявши посаду начальника слідчого відділу підрозділу розвідки, займався злочинною діяльністю. Перебуваючи у складі терористичної організації, зловмисник заволодів майном місцевої жительки. Жінка під впливом погроз вбивством передала йому свою іномарку, мобільний телефон та ноутбук.

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Чоловіка виявили та затримали у Київській області на початку травня 2015 року. Під час досудового розслідування він перебував під вартою.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 258-3 (створення терористичної групи чи терористичної організації), ч. 3 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) та ч. 2 ст. 187 (розбій) Кримінального кодексу України. Відповідно до чинного законодавства підозрюваному загрожує покарання в вигляді позбавлення волі на строк до 15 років із конфіскацією майна.