СБУ затримала інформатора-коригувальника вогню терористів у Луганській області

Як йдеться у повідомленні прес-служби прокуратури Луганської області, прокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні за підозрою жительки Сєвєродонецька у співпраці з терористами.

Встановлено, що жителька Сєвєродонецька з метою сприяння терористичній організації «Луганська народна республіка» передавала представнику бойовиків інформацію про місця дислокації підрозділів Збройних сил України, а також корегувала артилерійський вогонь терористів.

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Матеріали досудового розслідування вказують на її можливу причетність до артилерійських обстрілів селища Боброве наприкінці червня цього року. Ці обставини перевіряються.

Наразі жінці повідомлено про підозру в злочині за ч. 1 ст. 258-3 (сприяння діяльності терористичної організації) КК України, її взято під варту.