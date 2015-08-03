Повітря з Африки принесе в Україну 38-градусну спеку в перший тиждень серпня

Антициклон, область високого атмосферного тиску, і спекотне повітря африканського походження зумовлять високу пожежну небезпеку, повідомляє «Оpogode».

Температура повітря в денні години буде досягати 28-33 градусів тепла, місцями 30-35, а на заході і в південній частині другій половині тижня можливо до 33-38 градусів тепла. Вночі в Україні очікується 17-22 градуси тепла, на заході та півдні до 25 градусів тепла.

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У всіх областях переважатиме суха повітряна маса, лише 3-4 серпня в Криму і на Закарпатті ймовірні невеликі локальні дощі.

У Києві протягом тижня опадів не очікується, буде сухо і спекотно. Температура повітря вночі коливатиметься в межах 17-22 градусів тепла, вдень 27-34 градусів тепла.