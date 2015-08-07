Реабілітацію в санаторіях Міноборони пройшли більше тисячі бійців АТО
10:43, 07 серпня 2015Суспільство
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З початку року реабілітаційне лікування у санаторіях Міністерства оборони пройшли більше тисячі бійців АТО.
З початку року реабілітаційне лікування пройшли 1 тис. 44 військових / Фото УНІАН
Про це повідомила начальник Управління комунікації і преси Міністерства оборони Оксана Гаврилюк.
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«У санаторно-курортних закладах Збройних сил України знаходяться 138 військових, які проходять там реабілітаційне лікування. Всього з початку 2015 року реабілітаційне лікування пройшли 1 тис. 44 військових», - зазначила вона.
За словами Гаврилюк, на сьогодні на лікуванні у медичних закладах Міноборони перебувають 179 військових ЗСУ та 5 військовослужбовців інших формувань, а 25 військових лікуються за кордоном.
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