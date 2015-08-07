Опитування показало позитивне ставлення росіян до радянської символіки і негативне - до герба України

Опитування провів Всеросійський центр вивчення громадської думки (ВЦВГД), повідомляє ТАСС.

В результаті проведеного опитування з'ясувалося, що герб України сприймається позитивно понад чвертю росіян (27%). Негативно до герба ставиться кожен третій опитаний (34%). Не знають, що означає герб України, 23% росіян.

Водночас більшість росіян позитивно ставиться до радянської символіки, наприклад, до серпа і молота та червоної п'ятикутної зірки.

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"Так, швидше позитивно до серпа і молота ставляться 73% росіян, а швидше негативно —тільки кожен десятий росіянин (11%)", — йдеться у матеріалах ВЦВГД.

Частка тих, хто не знає, що означають серп і молот, становить 6%. Приблизно те ж ставлення спостерігається і до іншого радянського символу — червоної п'ятикутної зірки. Швидше позитивно до неї ставляться 66% росіян, а негативно — тільки 11% опитаних. Не знає, що означає червона п'ятикутна зірка, вже кожен десятий росіянин (10%).

Позитивно до символу ООН ставляться трохи менше половини росіян (44%). Водночас, 17% опитаних ставляться до цього символу скоріше негативно. Не розуміє, що означає символ ООН, кожен четвертий росіянин (24%).

Найбільш однозначним є ставлення росіян до свастики — негативно до неї ставиться більшість росіян (74%). Позитивно сприймає свастику тільки 8% опитаних. Не знають, що означає свастика, 7% респондентів. Зазначається, що за заборону свастики виступає більшість росіян (62%).

Опитування було проведено 2-3 травня. У ньому взяли участь 1600 осіб у 130 населених пунктах в 46 областях, краях і республіках Росії. Статистична похибка не перевищує 3,5%.