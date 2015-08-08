Генштаб ініціює короткострокові контракти з мобілізованими

Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.

На його думку, "це дозволить усім охочим оцінити переваги проходження військової служби за контрактом та забезпечить чіткі часові рамки дії угоди між Збройними силами України та військовослужбовцем".

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Після завершення короткострокового контракту він автоматично буде продовжуватись, якщо у сторін, які уклали угоду, немає заперечень, додав Муженко.