Генштаб ініціює короткострокові контракти з мобілізованими
18:54, 08 серпня 2015Суспільство
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Генеральний штаб Збройних сил України ініціює впровадження короткострокових (термін від 6 місяців) контрактів з військовослужбовцями, які призвані за мобілізацією, з можливою їх пролонгацією.
REUTERS
Про це повідомив начальник Генштабу ЗСУ Віктор Муженко на своїй сторінці у Facebook.
На його думку, "це дозволить усім охочим оцінити переваги проходження військової служби за контрактом та забезпечить чіткі часові рамки дії угоди між Збройними силами України та військовослужбовцем".
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Після завершення короткострокового контракту він автоматично буде продовжуватись, якщо у сторін, які уклали угоду, немає заперечень, додав Муженко.
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