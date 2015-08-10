У ПС пообіцяли не бити геїв в Одесі, але марш ЛГБТ теж провести не дадуть

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник регіональної організації «Правого сектора» Сергій Стерненко.

Він зазначає, що не вітає переваг людей, які відносять себе до секс-меншин, але й нічого проти них не має. Однак проводити подібні заходи зараз в Одесі вважає, як мінімум, недоречним, провокаційним, а на тлі війни на сході України - вкрай небезпечним.

«Це може привести до масових безладів. Навіть якщо ніхто не прийде туди, щоб не допустити проведення, все одно в місті багато військових-фронтовиків, ультрасів і звичайних громадян, які аж ніяк не закриють на це очі», - написав Стерненко.

За його даними, організатором «ЛГБТ-фестивалю в Одесі є невідома спільнота, зареєстрована у Швейцарії».

«Жінка, яка позиціонує себе як організатор - дивна особистість. Не приховує, що її мета - відпрацювати гроші», - написав Стерненко.

Він акцентує, що для проведення заходу в Одесі організатори чомусь вибрали саме ті дні, коли в місті будуть фанати 4 футбольних команд – «Чорноморець» (Одеса), «Зоря» (Луганськ), «Шахтар» (Донецьк) і «Дніпро» (Дніпропетровськ).

Звозити учасників фестивалю, за даними Стерненко, будуть на орендованих автобусах.

Він передбачає, що проведення маршу розраховане на заворушення, які будуть активно висвітлювати проросійські ЗМІ для того, щоб дискредитувати Україну, в Одесі різко знизиться потік туристів.

«Буде "Правий сектор" бити геїв? Ні, не буде. Ми не хочемо давати внутрішньому і зовнішньому ворогові козир, тому провокації із силовим протистоянням не буде. І маршу ЛГБТ теж не буде», - написав Стерненко.

Як повідомляють організатори заходу, фестиваль вперше пройде в Одесі з 14 по 16 серпня.

В рамках фестивалю - майстерня, присвячена арт-протесту як інструменту роботи з суспільством, квест-екскурсія по місту, дискусійні майданчики «Гей-туризм як елемент територіального брендінгу Одеси» та «Гей-образи в мас-культурі».

Крім того, публічна правозахисна акція (марш), відкриття фестивалю короткометражного ЛГБТ-кіно, фотовиставка і т. д.

На 15 серпня запланованио «Марш рівності».

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Як повідомили УНІАН у прес-службі ФК «Чорноморець», 16 серпня в Одесі

відбудеться матч «Зоря» (Луганськ) -«Чорноморець» (Одеса).

Як повідомляв УНІАН, 6 червня"Марш рівності" пройшовна Оболонській набережній у Києві. Незважаючи на заходи безпеки, на акцію прорвалися його супротивники, які, зокрема, кидали в учасників маршу петарди і димові шашки. Під час зіткнень правоохоронці затримали 30 осіб. У них вилучили петарди, викрутки, ножі та інші небезпечні предмети. Постраждало 11 міліціонерів. Про підозру було оголошено 7 затриманим особам.