Суд заборонив пряму трансляцію засідання з розгляду скарги на вирок Пукачу

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну постанову оголосив головуючий судової колегії Степан Гладій після того, як потерпілий Олексій Подольський, незважаючи на призначене йому вдруге судом адміністративне стягнення у вигляді штрафу, продовжив викрикувати образливі слова на адресу суду.

Суд також зазначив, що Подільський веде себе відповідним чином саме через те, що із залу суду ведеться пряма трансляція.

Таким чином, суд оголосив до 14.45 перерву в судовому засідання для того, щоб телеканали, які ведуть пряму трансляцію, прибрали відповідне обладнання із залу.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні Апеляційний суд Києва продовжив розгляд скарги на вирок екс-генералу МВС Олексію Пукачу, засудженому до довічного ув'язнення за вбивство Гонгадзе.

У той же час Подільський в черговий раз зажадав від суду притягнути до відповідальності тих, хто чинив тиск на Пукача під час розгляду справи у суді першої інстанції. Зокрема, звертаючись до колегії суддів, він знову заявив, що не дасть продовжувати розгляд скарги, поки суд не почне вживати відповідних дій за його заявою.

Суд оштрафував Подільського на 1,5 тис. грн за неповагу до суду.