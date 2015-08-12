Підозрюваного у фінансуванні бойовиків гендиректора Одеської ТЕЦ звільнили під заставу - джерело

Як повідомило УНІАН поінформоване джерело у правоохоронних органах, підозрюваний звільнений за рішенням суду. Джерело не змогло уточнити суму застави. За його даними, після затримання підозрюваний перебував в Одесі.

У прес-службі управління СБУ в Одеській області не змогли ані підтвердити, ані спростувати цієї інформації.

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«Запобіжний захід визначає суд», - наголосили у прес-службі.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня в Одесі був затриманий генеральний директор Одеської ТЕЦ за підозрою у привласненні разом зі спільниками 38 млн грн державних коштів, частина яких використовувалася для підтримки терористів на сході України.

У прес-центрі СБУ відзначили, що зловмисник – виходець з Луганської області - разом зі спільниками присвоїв 38 млн грн, для легалізації яких створив конвертаційний центр. Зокрема, кошти перераховувалися на особистий картковий рахунок, після чого їх частина спрямовувалася для підтримки лідерів терористів на тимчасово окупованих територіях.

Організатор злочинної схеми і його поплічники були затримані в будівлі Одеської ОДА спецпідрозділом Служби безпеки України «Альфа».

Відкрито кримінальне провадження за ч. 5 ст. 191 ККУ (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем).

Одеська ТЕЦ забезпечує теплом і гарячою водою понад 200 тис. жителів Одеси.