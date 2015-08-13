У Львівській області план шостої хвилі мобілізації виконано на 47% - прокуратура

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Львівської області, такі дані були озвучені сьогодні під час наради у прокуратурі Львівської області за участю керівників правоохоронних органів, керівництва Львівської ОДА, органів місцевої виконавчої влади, військових комісарів.

За словами прокурора області Романа Федика, серед головних причин зриву мобілізації на Львівщині є самоусунення окремих посадових осіб органів місцевого самоврядування від виконання своїх службових обов'язків. Йдеться про неоповіщення осіб, які підлягають мобілізації.

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Як зазначалося на нараді, під час шостої хвилі мобілізації в 367 населених пунктах області не була мобілізована жодна людина. У зв'язку з цим правоохоронними органами щодо голів сільських рад вже розпочато 14 кримінальних проваджень за скоєння кримінальних правопорушень, передбачених ст. 114-1 КК України (перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань). Ще 2 аналогічних кримінальних провадження розпочато щодо керівників підприємств, які не допустили на свою територію представників військкомату.

«На нараді також наголосили на необхідності активізації роботи органів внутрішніх справ при розшуку осіб, які ухиляються від військової служби або підозрюються у дезертирстві. Так, станом на сьогодні у розшуку перебуває 11 тисяч таких осіб», - наголошується у повідомленні.