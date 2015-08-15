У Криму знищено понад 4 тонн санкційних нектаринів

Про це повідомляє Кримінформ.

Фрукти було поховано на полігоні на виконання постанови уряду Росії про знищення продуктів, які прибувають з країн, які підтримують санкції.

Партію нектарина затримали в Керченському морському рибному порту. Вони були експортовані з Литви і прямували на материкову частину Росії.

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«Товар не мав супровідних документів, товарно-транспортна накладна була виписана на іншу продукцію. Партію нектарина поховали на керченському міському звалищі з використанням спецтехніки», - йдеться в повідомленні.

«Це вже друга акція із знищення в Криму продуктів з європейських країн. Нещодавно в Армянську було знищено партію овочів з Євросоюзу», - зазначає агентство.