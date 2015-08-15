У Криму знищено понад 4 тонн санкційних нектаринів
У Керчі на полігоні твердих побутових відходів знищено партію нектарина вагою 4,4 тонни.
Про це повідомляє Кримінформ.
Фрукти було поховано на полігоні на виконання постанови уряду Росії про знищення продуктів, які прибувають з країн, які підтримують санкції.
Партію нектарина затримали в Керченському морському рибному порту. Вони були експортовані з Литви і прямували на материкову частину Росії.
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«Товар не мав супровідних документів, товарно-транспортна накладна була виписана на іншу продукцію. Партію нектарина поховали на керченському міському звалищі з використанням спецтехніки», - йдеться в повідомленні.
«Це вже друга акція із знищення в Криму продуктів з європейських країн. Нещодавно в Армянську було знищено партію овочів з Євросоюзу», - зазначає агентство.