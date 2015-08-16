В Одеській області під час несення служби вбито міліціонера

У Комінтернівському районі Одеської області сьогодні вбито 42-річного майора міліції Юрія Масюту.

Як повідомили УНІАН у відділі зв'язків з громадськістю Головного управління МВС в Одеській області, НП сталася близько 16:00 у селі Красносілка.

Міліціонер, перебуваючи на службі, прийшов перевірити обставини виклику заявника. Останній заявив про погрози з боку своєї ж дружини.

"У ході бесіди чоловік несподівано напав на працівника міліції, наніс йому тілесні ушкодження у вигляді ножового поранення шиї", - розповіли у відділі.

Дільничного інспектора доставили в Одеську обласну клінічну лікарню, де від отриманого поранення він помер.

Винуватця трагедії затримано. На місці працює слідчо-оперативна група Комінтернівського райвідділу міліції.

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Як зазначили в главку, сім'ї загиблого співробітника Красносельського відділення міліції буде надано всебічну допомогу з боку органів внутрішніх справ. У загиблого міліціонера залишилися дружина і син.

У главку додали, що за фактом загибелі майора міліції відкрито кримінальне провадження за ст. 348 (посягання на життя співробітника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця) КК України.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 9 до 15 років або довічне ув"язнення.