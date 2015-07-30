Підсумки бурштинових сутичок у Дубровиці: постраждали двоє міліціонерів, затримано 12 осіб

Як повідомила УНІАН керівник сектору зв’язків із громадськістю УМВС України в Рівненській області, конфлікт виник 29 липня поблизу села Крупове Дубровицького району під час відпрацювання правоохоронцями місць незаконного видобутку бурштину. На працівників міліції напали місцеві жителі з палицями. Двоє правоохоронців звернулися до місцевої лікарні із множинними травмами голови, тулуба та кінцівок. У одного з них зламана нога.

На допомогу колегам виїхали бійці спецпідрозділів роти міліції громадської безпеки особливого призначення, "Грифону" та Національної гвардії. Спецпризначенців оточили близько 100 місцевих жителів. Один із натовпу сів за кермо автомобіля "Тойота Ленд Крузер" та поїхав прямо на правоохоронців. На вимогу міліціонерів зупинитися водій не реагував і намагався здійснити наїзд на одного них. Міліціонери застосували спецпристрій для відстрілу гумовими кулями, після чого водій заднім ходом на великій швидкості повернувся до натовпу.

Згодом конфлікт перемістився в районний центр Дубровиця.

Увечері, як стверджують правоохоронці, майже 300 агресивно налаштованих осіб заблокували роботу районного військового комісаріату, перекрили проїжджу частину в центрі Дубровиці поблизу райдержадміністрації. Правоохоронці застосували спецпристрої для відстрілу гумовими кулями.

Читайте такожУ Рівненській області між силовиками та добувачами бурштину виник конфлікт зі стріляниною За даними СГЗ, під час масового заворушення четверо порушників отримали незначні тілесні ушкодження. Правоохоронці затримали 10 осіб, яких доставили до Дубровицького райвідділу міліції.

До райвідділу підійшов натовп, організований особами, які займаються незаконним видобутком бурштину. Люди вимагали звільнити затриманих.

Але міліція натомість затримала двох найбільш активних учасників та організаторів масових заворушень – 25-річного жителя Дубровиці та 43-річного із села Крупове. Опівночі натовп розійшовся.

Як повідомив УНІАН тимчасово виконуючий обов’язки начальника Дубровицького РВ УМВС Сергій Дворак, відомості за всіма фактами внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 345 (умисне заподіяння працівникам правоохоронного органу легких або середньої тяжкості тілесних ушкоджень у зв’язку з виконання ними службових обов’язків), ст.. 294 (масові заворушення) та частиною 3 ст. 296 (хуліганство) ККУ.