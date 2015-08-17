У Києві патрульна поліція виявила замінований Lexus

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції на офіційній сторінці в Facebook.

Машина з вибухівкою була виявлена під час патрулювання на вихідних.

"Часто повідомляють про фальшиві мінування, однак на вул. Краснова, 19, на столичній Борщагівці, воно виявилося справжнім. 807-й екіпаж 8-ї роти спрацював чітко і злагоджено - обгородив територію, викликав слідчо-оперативну групу. Під машиною таки виявили коробку з 100 г вибухової речовини та детонатор", - йдеться в повідомленні.

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