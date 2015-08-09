У Києві поліція затримала нардепа Мельничука - Шкіряк

Про це у своєму Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

Увага! Жорстко і безкомпромісно! Бійці патрульної поліції Києва, на вул.Бощагівська 2-а затримали депутата-запроданця ВР... Posted by Зорян Шкіряк on 9 серпня 2015 р.

"Бійці патрульної поліції Києва, на вул.Бощагівська 2-а затримали депутата-запроданця ВР Сергія Мельничука! Порушення за ст.126 АК Украіни. Мельничук звично бикував і кричав, що він "особливий"... Не пройде! З новою поліцією "корочки" не проканають!", - написав Шкіряк.

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Як повідомляв УНІАН, 3 червня Верховна Рада позбавила Мельничука депутатської недоторканності і надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, проте відмовилася дати згоду на його затримання та арешт. Основна стаття, яку інкримінують екс-командиру батальйону "Айдар" Мельничуку, - створення злочинної організації.

У Генпрокурорі заявили, що Мельничук причетний до протиправних дій не в зоні бойових дій.

10 червня Генеральна прокуратура попросила суд обрати запобіжний захід для Мельничука у вигляді застави у розмірі 300 мінімумів доходів громадян.

Прихильниками народного депутата України Сергія Мельничука було внесено за нього заставу в розмірі 365 тисяч гривень.