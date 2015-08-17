У Сартані посилили патрулювання вулиць, щоб уникнути паніки і мародерства

Про це повідомляє відділ зв'язків з громадськістю ГУМВС України в Донецькій області.

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«Не можна допустити, щоб жителі селища Сартана зараз залишилися один на один зі своїми проблемами, і недобросовісні громадяни скористалися ситуацією. Багато зруйнованих будинків, є відкритий доступ до майна потерпілих від артобстрілу громадян, тому присутність міліції на цій ділянці просто необхідна. Посилені наряди несуть охорону правопорядку Сартани і перебуватимуть там до тих пір, поки цього вимагатиме ситуація. Ще один важливий нюанс: на території приватних дворів можуть знаходитись снаряди, що не розірвалися. Такі боєприпаси являють потенційну небезпеку для населення, не можна допустити, щоб сартанці травмувалися після артобстрілів», - цитує відділ зв'язків з громадськістю начальника Маріупольського ГУ Сергія Матвійчука.

За його словами, міліціонери спільно з представниками профільних служб обстежують територію селища і рекомендують жителям самостійно не переміщати небезпечні предмети.

Як повідомляв УНІАН, вчора ввечері бойовики почали потужний обстріл з важкої артилерії селища Лебединське (кол. Новоазовський район) та селища Сартана (Іллічівський район Маріуполя). В результаті теракту дві людини загинули, шестеро отримали поранення. В тому числі дитина, яка перебуває у важкому стані.

Близько 50 будинків пошкоджено, два будинки повністю зруйновані.

Обстріл кваліфікували як теракт.

Розпорядженням міського голови 17 серпня в Маріуполі оголошено днем жалоби за загиблими Сартани.