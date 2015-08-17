На околиці Авдіївки місцева мешканка підірвалася на міні

20:59, 17 серпня 2015
Суспільство
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Жінку у важкому стані доставлено до лікарні.

REUTERS

Мешканка Авдіївки 1978 року підірвалася на міні у районі в’їзду в місто.

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Про це повідомляє прес-служба Головного управління МВС України в Донецькій області.

Жінка у важкому стані доставлена в лікарню м. Димитров з мінно-вибуховою травмою, численними осколковими пораненнями.

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