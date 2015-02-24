На околиці Кримського двоє військових підірвалися на міні

Про це повідомляється на офіційному сайті глави Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.

Згідно з повідомленням, мінно-вибухові травми і осколкові поранення отримали 27-річний житель Вінницької області та 20-річний житель Прикарпаття.

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Відзначається, що військовослужбовців госпіталізували в лікарню Лисичанська, один з них перебуває у важкому стані.

Як повідомляв УНІАН, у Луганській області за минулу добу, 23 лютого, і ранок вівторка, 24 лютого, бойовики обстріляли з артилерії Попасну, Троїцьке, Трьохізбенку, і Станицю Луганську.