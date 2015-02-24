На околиці Кримського двоє військових підірвалися на міні
17:13, 24 лютого 2015Війна
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На околиці селища Кримське Луганської області на автодорозі Бахмутка на протипіхотній міні підірвалися двоє українських бійців.
У Луганській області двоє військових підірвалися на протипіхотній міні
Про це повідомляється на офіційному сайті глави Луганської обласної державної адміністрації Геннадія Москаля.
Згідно з повідомленням, мінно-вибухові травми і осколкові поранення отримали 27-річний житель Вінницької області та 20-річний житель Прикарпаття.
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Відзначається, що військовослужбовців госпіталізували в лікарню Лисичанська, один з них перебуває у важкому стані.
Як повідомляв УНІАН, у Луганській області за минулу добу, 23 лютого, і ранок вівторка, 24 лютого, бойовики обстріляли з артилерії Попасну, Троїцьке, Трьохізбенку, і Станицю Луганську.
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