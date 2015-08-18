СБУ створило програму повернення бойовиків-сепаратистів на підконтрольну територію

Програма розповсюджується на осіб, які:

- готові добровільно відмовитися від участі у терористичній діяльності та співпрацювати з правоохоронними органами України;

- не брали участі у вбивствах, катуваннях, зґвалтуваннях та інших тяжких злочинах;

- мають щире бажання виправити власні помилки чесною працею на благо України.

Підстави для звільнення від кримінальної відповідальності для учасників терористичних формувань т.зв. «ДНР/ЛНР» передбачені в межах чинного законодавства України, повідомляє сайт СБУ.

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За словами СБУ, протягом 2015 року було звільнено від кримінальної відповідальності понад 60 осіб, які співпрацювали із незаконними бандформуваннями. Рішення судів оприлюднені на сайті (www.reyestr.court.gov.ua)

"СБУ доводить цю інформацію до родичів бойовиків, які мешкають на території України. Під час індивідуальних зустрічей-бесід акцентується увага на необхідності добровільної відмови від участі у терористичних угрупуваннях, поверненні на українську територію та співпраці з українськими правоохоронними органами, як умовами звільнення від кримінальної відповідальності", - повідомляє прес-служба.

Разом із СБУ цією роботою займаються волонтерські та громадські організації, місцева влада Донбасу та УПЦ.

Прес-служба додає, що 15 серпня на підконтрольну Україні територію повернувся один з бойовиків, який, ознайомившись з програмою, відмовився від перебування на тимчасово окупованій території і добровільно здався правоохоронцям.