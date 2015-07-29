Волонтери відновили пошуки і вивезення тіл загиблих військовослужбовців із зони АТО

Про це голова правління ВГО «Союз «Народна пам'ять» Ярослав Жилкін написав на своїй сторінці у Facebook.

«Стан справ на сьогодні місії "Чорний Тюльпан". До нас надійшла величезна кількість звернень від простих людей та громадських організацій з пропозицією надати допомогу, із закликом - "Не залишайте роботу!". Отримавши допомогу, ми порахували, що не в праві припинити роботу, чекаючи вирішення питання або офіційної реакції (якої поки так і немає) держави. Тому без шуму і пилу відремонтували машини, провели ротацію, і хлопці продовжують свою роботу. Сьогодні працюють у Вуглегірську», - написав він.

Жилкін також зазначив, що місія працюватиме, «на скільки вистачить ресурсів та сил».

«Якщо, звичайно, наших волонтерів не приберуть з проекту ... Проблеми, порушені нами, - не вирішуються.

Поки за приватною ініціативою проводжу зустрічі та консультації з людьми, які можуть змінити ситуацію», - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, на початку липня волонтери місії «Чорний тюльпан» («Евакуація 200»), які займалися пошуком, ексгумацією та вивезенням тіл військовослужбовців, загиблих у зоні антитерористичної операції, призупинили свою діяльність.

«Ми змушені призупинити нашу участь у місії "Евакуація-200" (Чорний Тюльпан). Причини банальні: відсутність коштів на ремонт транспорту (дві машини стоять в очікуванні ремонту, одна з лисими колесами), нема за що відшкодовувати волонтерам кошти на відрядження, проїзні, витратні матеріали. Не визначено наш статус - хлопці вже використали свої відпустки на роботах! А за що сім'ї годувати? Я вже мовчу про те, що ніхто з наших так і не отримав статус учасника», - написав на своїй станиці у Facebook Жилкін.

Гуманітарна місія «Чорний тюльпан» («Евакуація 200») стартувала у вересні 2014 року. У роботі місії брали участь близько 120 добровольців з різних регіонів України. Станом на кінець лютого 2015 року волонтери місії вивезли із зони АТО 390 тіл загиблих українських військових. Гуманітарна місія «Евакуація-200» («Чорний тюльпан») - це волонтерський проект Міноборони (проект цивільно-військового співробітництва), Національного військово-історичного музею України та ВГО «Союз «Народна пам'ять».