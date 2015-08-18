СБУ затримала адміністратора антиукраїнських груп у соцмережах

Як повідомляє прес-центр СБУ, 37-річний адміністратор декількох груп у соцмережі поширював матеріали, спрямовані на зрив мобілізації, дискредитацію діючої влади, відкрито закликав до підтримки злочинних дій терористів т.зв. «ДНР» і «ЛНР» та створення подібних «республік» в інших областях України.

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Під час обшуку співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області вилучили у зловмисника комп'ютерну техніку з матеріалами, що підтверджують його протиправну діяльність.

В рамках кримінального провадження щодо ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України) Кримінального кодексу України тривають слідчі дії.