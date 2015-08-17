СБУ нарешті зацікавилась літературними сепаратистами - голова Національної спілки письменників

Видавцями літератури, що фігурує в справі, визначеної як антиукраїнська та сепаратистська є російське видавництво «Ексмо», та афільовані з ним видавництва «Алгоритм» та «Яуза».

Цю інформацію, на своїй сторінці в Фейсбук прокоментував літератор, голова Національної спілки письменників України Михайло Сидоржевський.

7 серпня 2015 року СБУ Львівської області порушило кримінальне провадження з приводу видання та розповсюдження на терито... Posted by Михайло Сидоржевський on 17 серпня 2015 р.

За його словами, жорстка реакція СБУ на факт розповсюдження на території України літератури, яка становить загрозу національній безпеці, є вкрай необхідною.

«Нарешті спецслужби починають працювати професійно і патріотично в обороні державних інтересів. Принаймні, ми на це сподіваємося, звикнувши дотепер жити в державі, яка була переважно ворогом, або, принаймні, абсолютно байдужою для вільних, мислячих громадян», - вважає Сидоржевський.

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Голова Національної спілки письменників повідомляє, що видавництво «Ексмо» має своє представництво в Україні (ТОВ «Форс Україна» , Московський проспект, 9, БЦ «Форум»). Логістичні послуги здійснює ТОВ «Книжкова біржа», власником якої є Влад Школьник – головний акціонер БЦ «Форум».

«Якщо говорити про конкретний факт порушення кримінального провадження проти сепаратистських книжок, то, зрозуміло, що стосується він не лише Львівської області. Ворог діє проти України на кількох фронтах, вкидаючи у війну шалені гроші. Діє не лише танками, а й через провокаторів у політиці і на майданах, діє можливостями впливу через продажні ЗМІ. Щоб перемогти у цьому смертельному герці, ми мусимо забути про ослячу «толерантність» до недругів, мусимо навчитися бути категоричними у відстоюванні наших цінностей і концентрувати сили в боротьбі проти ворога», – констатує голова Національної спілки письменників України.

Нагадаємо, раніше книжки видавництв «Ексмо», «Яуза» та «Алгоритм» увійшли в заборонений до ввезення на територію України перелік книжок сепаратистського та антиукраїнського спрямування. Перелік забороненої літератури з 38 позицій опублікований на сайті Фіскальної служби України.