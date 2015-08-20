В Одесі дозволено купання на всіх пляжах.

Як повідомили УНІАН в головному управлінні Державної санітарно-епідеміологічної служби Одеської області, на сьогодні якість води в Чорному морі на міських пляжах відповідає нормам, необхідним для безпечного купання.

Зокрема, проби, взяті фахівцями СЕС, відповідають нормам.

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Як повідомляв УНІАН, наприкінці липня в Одесі СЕС рекомендувала утриматися від купання на чотирьох міських пляжах через можливу загрозу кишкових інфекційних захворювань.

Зокрема, за результатами лабораторних досліджень якості проб морської води, відібраної в контрольних точках пляжів «Ланжерон», «Чайка» (10-а станція Великого Фонтану), «Курортний» (13-а станція Великого Фонтану), «Золотий берег» (16-а станція Великого Фонтану), встановлено невідповідність якості морської води за бактеріологічними показниками.