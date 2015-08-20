У 2014 році із СБУ дезертирували понад 1,3 тисячі співробітників

Про це стало відомо з Єдиного реєстру судових рішень, передає "Перша інстанція".

У липні-серпні цього року судді вже розглянули клопотання військової прокуратури про взяття під варту кількох десятків СБУшників.

Розслідування було розпочато в квітні 2014 року, після того як значна частина офіцерського складу СБУ в Криму не з'явилася в Київ за розпорядженням Центрального управління Служби безпеки України.

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Серед них виявилися відразу чотири полковники: провідний інспектор інспекції ГУ СБУ в Криму, начальник відділу Євпаторійського міжрайонного відділу СБУ, начальник сектор забезпечення спеціального оперативного обліку Служби і ще один полковник, який перебував у розпорядженні УСБУ України в Севастополі.

Серед дезертирів є ціла низка екс-співробітників Центру спецоперацій боротьби з тероризмом СБУ в Севастополі і Сімферополі.

Всім їм зараз прокуратура висуває підозру у вчиненні злочину за ч. 1 ст. 408 КК України, за який передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 2 до 5 років.

Наразі місцеперебування підозрюваних не встановлено. Суд не відмовляє прокуратурі у санкціях на затримання дезертирів.