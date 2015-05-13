Перший обвинувачений у справі про держзраду військовий з Криму визнає тільки дезертирство

Як повідомляє ТСН, 22-річного Володимира Суханова, який служив у Перевальному, учора, 12 травня, вперше привезли в Оболонський районний суд Києва, де розглядається його справа.

Колишнього старшого матроса затримали в Чонгарі чотири місяці тому. Йому загрожує від двох до 15 років ув'язнення.

Сам Суханов зізнався, що він якщо і дезертир, то точно не зрадник, бо контракту з російською армією не укладав і жодного дня в армії окупанта не служив, а залишився на півострові тільки заради вагітної нареченої, яка його кинула, і протягом року в Криму він просто був заробітчанином.

Читайте такожПрокуратура оголосила про підозру у держзраді і дезертирстві 3 тис. військовослужбовців в Криму"Я приходив в свою частину колишню, але мені не поставили штамп про звільнення. Сказали печатки немає української. Просто не ходив на службу. Дезертир - є моя провина, частково. Але те, що я зрадник Батьківщини, я не вважаю себе зрадником", - каже обвинувачений.

При цьому прокурор передав судді російський паспорт підсудного, контракт з російською армією і підписаний рапорт з проханням взяти на службу в армію Росії.

Нагадаємо, Україна буде судити за зраду і дезертирство 5 тисяч військових з Криму.