Конкуренція у нову патрульну поліцію Хмельницького становитиме 22 людини на місце

Про це УНІАН повідомили у прес-службі обласної міліції.

Загалом, бажання вступити до поліцейських лав виявили 5457 громадян, які особисто або он-лайн подали відповідні анкети. З них 66,4% кандидатів - чоловіки. З цивільними претендентами на посади поліцейських у відкритому конкурсі мають намір конкурувати і 360 діючих працівників міліції, з яких понад 60% від усіх, хто подав анкети, мають вищу освіту.

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Наступний етап відбору, який чекає на кандидатів, - тестування на загальний рівень розвитку. Про дату проведення тестування усіх претендентів інформуватимуть електронним листом або по телефону.

Як повідомляв УНІАН, раніше прем’єр Арсеній Яценюк заявляв, що заробітна плата поліцейського у Хмельницькому становитиме від 8 до 10 тисяч гривень.

Нова поліція Хмельницького налічуватиме 250 поліцейських.