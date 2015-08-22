Завтра у Львові принесуть присягу підрозділи нової патрульної поліції

Як повідомили УНІАН у прес-службі Львівської ОДА, церемонія складення присяги підрозділами патрульної поліції відбудеться в центрі міста - на площі перед Львівським національним академічним театром опери та балету імені Соломії Крушельницької.

Як повідомили у обласному управлінні міліції, присягу принесуть більше 400 поліцейських з першого набору. В цілому, чисельність поліції у Львові повинна скласти 600 осіб. Після принесення присяги патрулі нової поліції приступлять до виконання своїх обов'язків – патрулювання міста.

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Очікується, що на церемонії будуть присутні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк, міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков та інші високопоставлені особи.

Як повідомляв УНІАН, навчання 200 кандидатів у нову поліцію у Львові стартувало 25 червня 2015 року. Після першого потоку в ряди курсантів прибуло ще 210 осіб.

21 серпня на базі Львівського державного університету внутрішніх справ, де безпосередньо проходила підготовка майбутніх поліцейських, їм урочисто вручили свідоцтва інспекторів патрульної поліції Львова. В урочистостях взяли участь начальник патрульної поліції Києва Олександр Фацевич і начальник патрульної поліції Львова Юрій Зозуля.