Британський посол Саймон Сміт заспівав гімн України
12:44, 24 серпня 2015Суспільство
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Посольство Великобританії в Україні поширило вітальне відео до Дня Незалежності.
Сьогодні Україна святкує 24-у річницю своєї Незалежності / flickr.com/photos/lancerenok
На сторінці дипмісії в Youtube опублікований запис, у якому англомовний посол Саймон Сміт співає гімн українською.
Про це повідомляє видання Европейская правда.
Саймон Сміт, який на початку вересня має завершити свою роботу в Україні, взяв участь також у зйомках кліпа Радіо ЄС, де гімн – по одному рядку - співали відразу декілька європейських послів та українських дипломатів.
Раніше повідомлялося, що посольство Великобританії оприлюднило ще один кліп.
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В ньому англомовні британські дипломати – по одному рядку кожен – читають дві перші строфи вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну".
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