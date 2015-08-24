Британський посол Саймон Сміт заспівав гімн України

На сторінці дипмісії в Youtube опублікований запис, у якому англомовний посол Саймон Сміт співає гімн українською.

Про це повідомляє видання Европейская правда.

Саймон Сміт, який на початку вересня має завершити свою роботу в Україні, взяв участь також у зйомках кліпа Радіо ЄС, де гімн – по одному рядку - співали відразу декілька європейських послів та українських дипломатів.

Раніше повідомлялося, що посольство Великобританії оприлюднило ще один кліп.

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В ньому англомовні британські дипломати – по одному рядку кожен – читають дві перші строфи вірша Володимира Сосюри "Любіть Україну".