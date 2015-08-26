На блокпостах Дніпропетровщини задіяли безпілотники

На блокпостах Дніпропетровщини з ініціативи ГУ МВС в області з початку поточного тижня задіяно безпілотники.

Як повідомили УНІАН у відділі зв’язків з громадськістю обласної міліції, ця техніка використовується для посилення контролю переміщення автотранспорту та людей до регіону із сходу України.

Читайте такожБойовики активно обстрілюють територію між дорогами Донецьк - Дніпропетровськ та Донецьк - Запоріжжя

«Через територію Дніпропетровщини зі сходу України постійно переміщується велика кількість автотранспорту та людей. Деякі з них здійснюють спроби польовою дорогою перетнути адміністративний кордон області. Безпілотники запускаються з блокпостів, де чергують спеціальні групи правоохоронців, які при необхідності затримують правопорушників та проводять перевірки», - йдеться у повідомленні міліції.

Наразі на блокпостах Дніпропетровщини, які межують з Донецькою областю, задіяно три безпілотними.