67% українців переконані у необхідності передачі більше прав від центральної влади на місця - опитування

Про це свідчать результати дослiдження на тему: «Динамiка суспiльно-полiтичних поглядiв в Українi», проведеного 16-30 липня 2015 року соціологічною групою «Рейтинг», які оприлюднені на сайті групи.

Разом з тим 19% респондентів не визначились з відповіддю на запитання про передачу повноважень на місця, 14% вважають, що це не потрібно робити.

На запитання: «Чи місцеві влади та громади спроможні взяти на себе більший обсяг прав, внаслідок можливої реформи децентралізації?», 58% опитаних відповіли «так», 20% - «ні», а ще 22% - не змогли відповісти.

Читайте такожПорошенко: Сильне місцеве самоврядування відрізняє нас від Росії і наближає до Європи

Дослідження було проведено у всіх регіонах України (за винятком Криму, Донецької та Луганської областей) з додатковою вибіркою в Одеській області. Опитування проводилося за випадковою вибіркою у 1,2 тис. постійних жителів України віком від 18 років і які мають право голосу. Статистична похибка не перевищує 2,8%, а коефіцієнт досяжності становив 62,8%.

Опитування в Одеській області проводилося за випадковою вибіркою 665 постійних жителів. Статистична похибка не перевищує 3,8%, а коефіцієнт досяжності становив 61,8%.

Опитування проводилось соціологічною групою «Рейтинг» на замовлення Міжнародного республіканського інституту за фінансування Агентства США з міжнародного розвитку.