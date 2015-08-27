На автодорозі "Київ - Ковель" через дим палаючих торфовищ частково обмежено рух транспорту
На автодорозі "Київ - Ковель" через задимленість від палаючих торфяників частково обмежено рух транспорту.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Департаменту ДАІ МВС України, у зв’язку із загоранням торф’яного покрову в північних районах Житомирської області спостерігається задимлення окремих ділянок автодороги "Київ – Ковель".
Державтоінспекція попереджає водіїв транспортних засобів про обмеження швидкості руху до 50 кілометрів на годину.
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В умовах обмеженої видимості на окремих ділянках автодороги "Київ – Ковель" Державтоінспекція радять водіям рухатись із увімкненим ближнім світлом фар, користуватися пасками безпеки, дотримуватись дистанції та не перевищувати безпечної швидкості.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні вночі на автодорозі "Київ-Ковель" в Олевському районі Житомирщині через задимленість дороги внаслідок горіння торфу зіткнулися 6 автомобілів, у тому числі вантажівки, травмовано шестеро осіб.