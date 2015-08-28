Британія: українця звинувачують в плануванні нападу на посольство РФ - ВВС

Про це він заявив у п'ятницю у Центральному кримінальному суді, де його запитували про згоду або незгоду з висунутими звинуваченням, повідомляє ВВС Україна.

Вадим Безкоровайний брав участь у слуханнях через систему відеозв'язку. Як і на попередньому засіданні, він був у жовто-синьому одязі.

Пана Безкоровайного, 33-річного жителя англійського міста Лутон, звинувачують у підготовці терористичного акту відповідно до статті 5 Закону про боротьбу з тероризмом.

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Зокрема, прокуратура звинувачує українця в тому, що в період з 27 січня 2014 по 15 березня 2014 він планував напад на російське посольство в Лондоні.

У посольстві України в Лондоні сказали, що Вадим Безкоровайний не звертався до них за консульською допомогою.

5 червня в кримінальному суді в Олд-Бейлі відбулося попереднє засідання у цій справі.

Розгляд справи по суті має розпочатися 2 листопада у Центральному кримінальному суді.

Як очікується, розгляд триватиме 3-4 тижні.