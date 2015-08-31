У постраждалого біля Ради журналіста з Франції струс мозку та черепно-мозкова травма (фото)

Про це повідомляє прес-служба ГУ МВС України у м. Києві.

«Серед постраждалих - двоє представників мас-медіа, один з них - працівник французького друкованого видання. В іноземця діагностували закриту черепно-мозкову травму, струс головного мозку та рвану рану лобної ділянки», - наголошується у повідомленні.

Читайте такожАваков: У зіткненнях під ВР поранено 122 осіб, серед них - заступник глави МВС (фоторепортаж)

«В українського оператора - непроникаюче осколкове поранення правої ноги», - повідомили в столичному главку.

У свою чергу нардеп Олексій Гончаренко на своїй сторінці у Facebook повідомив про те, що пораненого французького журналіста звуть Антуан де Луне, він працює в Україні для французького видання Finance.