В Україні відсвяткували День знань

Президент Петро Порошенко привітав українців з новим навчальним роком та Днем знань. "Це свято є як спільним для всіх, так і дуже особистим для кожного. Воно пов’язане насамперед зі значними життєвими змінами, подальшим розвитком та набуттям нових знань. Особливим стане цей день для дітей, які вперше прийдуть до школи, та першокурсників, які почнуть свій шлях до здобуття найвищого професіоналізму. Успішно їм долати цю дорогу", - зауважив президент.

Читайте такожПорошенко привітав українців з початком навчального року і Днем знань

Пролунали перші дзвінки і в Маріуполі. Там за парти сіли більш ніж 33 тис. учнів, 4 тис. з яких - першокласники.

Цього року в 24 школи Слов'янська вперше прийшли 1200 першокласників. Всього ж за парти сіли близько 11 тис. учнів. Усі школи міста до навчального року готові.

Загалом у перші класи по всій державі сьогодні пішли 414 тис. дітей, а першокурсниками вишів стали 307 тис. людей.