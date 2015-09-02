Росіянина, який вербував поліцейських до лав "Правого сектора", хочуть посадити на 8 років

Про це повідомляє РІА «Новости».

Раніше присяжні визнали Олександра Разумова винним у "найманстві та екстремізмі".

За даними СК РФ, Разумов намагався завербувати до лав «Правого сектора» поліцейських для участі у збройному конфлікті на південному сході України.

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За версією слідства, громадянин Росії Разумов в 2014 році відвідав Україну, де пройшов підготовку в якості бійця «Правого сектора». Після чого, відзначають в правоохоронних органах, росіянин повернувся на батьківщину і став вербувати співгромадян до лав організації.