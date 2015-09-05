У Харкові сталася масова бійка за участю студентів-іноземців (відео)
Очевидці відзначають, що на підтримку міліції приїхав автобус з бійцями Нацгвардії
У Харкові сталася масова бійка між іноземцями - вихідцями з Африки та Середньої Азії.
Інцидент стався близько 23:30 п'ятниці, повідомляється на сторінці одного з харківських пабліків в соцмережі, передає ТСН.
"Натовп гостей із Африки та середньої Азії влаштував бійку на Пушкінській біля кафе "Гігант", - йдеться в повідомленні.
Очевидці відзначають, що на підтримку міліції приїхав автобус із бійцями Нацгвардії, за кимось із іноземців почалася погоня на машинах.
Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в Харківській області, конфліктна ситуація виникла учора пізно ввечері на вулиці Пушкінській.
Згідно з повідомленням, стався конфлікт між іноземними громадянами та таксистами.
«Встановлено, що сварка виникла між таксистами та іноземними громадянами. У ситуацію втрутилися бійці Нацгвардії, які патрулювали територію та стали свідками події. Вони припинили конфлікт та повідомили про даний факт міліцію», - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановлюють усі обставини даної події, її учасників та свідків, додали в міліції.
Нагадаємо, що раніше в центрі Києва вночі сталася бійка між українцями та іноземними студентами.