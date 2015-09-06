У Рівному міліціонери під час обшуку автомобіля вилучили майже 150 кілограмів бурштину

Як повідомляє сектор зв’язків з громадськістю Управління МВС України у Рівненській області, сьогодні зранку працівники управління карного розшуку та слідчі міліції виявили в автомобілі мешканців Львівської області п’ять мішків, в яких було майже 150 кг бурштину-сирцю.

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Відкрито кримінальне провадження за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого статтею 198 Кримінального кодексу України (придбання або збут майна, завідомо здобутого злочинним шляхом).

Призначені експертизи. Триває досудове розслідування.

У рамках заходів з протидії незаконному видобутку бурштину з початку року на Рівненщині вилучено майже 3 тонни каміння, відкрито 298 кримінальних проваджень та повідомлено про підозру у скоєнні злочинів 62 особам.