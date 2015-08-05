У Рівненській області затримали ще 1 тонну бурштину та обладнання на 62 мільйони гривень

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента України Андрій Таранов.

"Сьогодні вночі Державна фіскальна служба затримала ще одну тонну бурштину, а також засоби його обробки", - сказав Таранов.

Він зазначив, що видобувати бурштин дозволено лише трьом компаніям на території Рівненської області.

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"Тобто тонна, яка була затримана вночі Державною фіскальною службою, це та тонна, яка не має ніякого відношення до "Укрбурштину", - сказав він.

Під час обшуків за адресами шести підприємств, які займалися незаконною діяльністю, було виявлено 959 кг необробленого бурштину вартістю 8,4 млн грн, 27 верстатів для оброблення каменю вартістю 9,6 млн грн і 100 кг обробленого бурштину вартістю близько 44 млн грн.

Як повідомляв УНІАН, 3 серпня у Рівненській області правоохоронці вилучили партію незаконно видобутого бурштину, вагою понад 2,5 тонни. За попередньою оцінкою, вартість цієї партії становить близько 3 млн дол.