У "Правому секторі" заявляють, що справу проти їх лідера одеської організації сфабриковано

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Одесі заявила заступник керівника центрального інформаційного відділу «Правого сектора» Варвара Черноіваненко.

За її словами, обшук у квартирі й саме затримання Стерненка відбувалися з безліччю процесуальних порушень.

«Увірвалися люди в масках, затримали, нікому нічого не пояснивши... Нібито викрадено депутата – одіозна фігура, через яку дійсно були розбіжності. Але справу проти Стерненка сфабриковано», - заявила Черноіваненко.

Вона пояснила, що кілька місяців тому «Правий сектор» разом із представниками інших патріотичних організацій звернувся до міліції, прокуратури та СБУ з тим, щоб правоохоронні органи ретельно вивчили діяльність депутата Комінтернівської районної ради Одеської області Сергія Щербича.

«Існує низка доказів (у тому числі, відео) про його заклики до порушення цілісності України. Він возив на Майдан «тітушок», а також має відношення до рейдерства, «розпилів» тощо. У відповідь на нашу заяву була його заява до міліції про те, що «Правий сектор» йому нібито щось зробив. Ми розглядаємо це як спробу самопіару депутата або помсту. Ніяких насильницьких дій стосовно нього «Правий сектор» не чинив», - сказала Черноіваненко.

Вона стверджує, що Щербич звернувся до міліції в червні, потім якимось чином заяву від патріотичних організацій прикріпили до заяви Щербича».

Як зазначає Черноіваненко, провадження за заявою Щербича відкрили, грунтуючись виключно на свідченнях депутата, який є представником партії «Родина» (лідером партії є колишній депутат ВР Ігор Марков – УНІАН).

«Доказів вини Стерненка немає, зате відомо, що Щербич возив на Майдан «тітушок», - акцентувала Черноіваненко.

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Вона вважає, що арешт Стерненка може бути пов'язаний із демонтажем в Одесі агітаційних наметів «Опозиційного блоку», а демонтаж пов'язують із активістами «Правого сектора».

Крім того, за словами Черноіваненко, Стерненко має популярність та повагу в місцевої молоді, яку міг би «за собою повести». Очолювана ним організація в Одеській області займається соціальними питаннями й патріотичним вихованням, взяла активну участь у протидії «сепаратистам 2 травня 2014 року - якби не «Правий сектор», зараз тут була б ЛНР і другий фронт».

Черноіваненко додала, що реакція керівника "ПС" Дмитра Яроша буде пізніше, оскільки зараз він вивчає проблему.

Як повідомляв УНІАН, 8 вересня ввечері Приморський районний суд Одеси заарештував на 2 місяці куратора Комінтернівського «Правого сектора» Руслана Демчука і лідера Одеської обласної організації «Правого сектора» Сергія Стерненка. Демчук і Стерненко підозрюються у скоєнні нападу на депутата райради та його викраденні. Обидва заарештованих свою провину не визнають.