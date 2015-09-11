Суд виніс рішення про домашній арешт екс-глави Державіаслужби Антонюка

Рішення винесено у справі про перевищення службових повноважень при видачі дозволів на маршрут Київ-Тегеран-Київ та прийнятті службових рішень в інтересах базової української авіакомпанії "Міжнародні авіалінії України" (МАУ).

"Застосувати до Антонюка Дениса Юрійовича ... запобіжний захід у вигляді домашнього арешту цілодобово", - оголосила рішення суду слідчий суддя Олеся Батрин.

При цьому, обвинувальна сторона, в особі прокурора другого відділу управління процесуального керівництва генеральної прокуратури Віталій Попович, повідомила про підозру Антонюку за ч. 2 ст. 364 ("зловживання владою або службовим становищем") Кримінального кодексу України і вимагала його взяття під варту або застави у розмірі 5 млн грн. При цьому обгрунтувати розміри заставної суми прокурор відмовився.

За свідченнями сторони обвинувачення Антонюк, будучи главою відомства, не надав у встановлений термін дозволу на польоти авіакомпанії «Українсько-Середземноморські авіалінії».

"Антонюк не надав авіакомпанії дозвіл на виконання запланованого на 17 листопада 2014 додаткового до регулярного рейсу за маршрутом Київ - Тегеран - Київ. В результаті дій Антонюка авіаперевізнику" Українсько-Середземноморські авіалінії "було завдано збитків у формі додаткових витрат у вартості орендованого повітряного судна на 16,775 тис. дол. що за курсом НБУ станом на листопад 2014 становило 251 тис. грн ", - повідомив прокурор.

Крім того, за словами Поповчіа, глава Державіаслужби Антонюк вчасно не затвердив «Українсько-Середземноморським авіалініям» дозволи на виконання 5 лютого 2015 регулярного рейсу за маршрутом Київ-Тегеран-Київ, від чого компанія зазнала збитків в якості оренди повітряного судна в розмірі 499,129 тис . грн.

Разом з тим, на свій захист Антонюк заявив, що надані звинувачення не мають законних підстав і всі його дії на посту глави відомства здійснювалися в рамках чинного законодавства.

«Говорячи про те, що мною було порушено, упускалися дуже важливі речі. Наприклад, говорилося що Антонюк сприяв виходу МАУ на цей маршрут, але при цьому опускалося, що це все було зроблено ще попереднім головою і попередньою комісією», - повідомив Антонюк.

Він також зазначив, що, видаючи дозволи на польоти в Іран, він діяв не за особистою ініціативою, а за вказівками уряду України.

«У мене є повністю розписаний мені лист МЗС і віце-прем'єром Гройсманом, лист, в якому говориться: зняти всі обмеження, прибрати обмеження за кількістю перевізників, зробити так що б ринок був де-монополізований», - сказав Антонюк і в підтвердження своїх слів надав суду відповідну документацію.

Крім того, за словами Антонюка, звинувачення у відмові надання дозволів "Українсько-Середземноморські авіалінії" на польоти в Тегеран не мають ніяких підстав, тому що компанія не вчасно отримала літаки для виконання цього рейсу.

«Вони дуже пізно отримали літак. Із затримкою чи тиждень чи два. Їм знадобилося в терміновому порядку надати всю документацію. У Повітряному кодексі чітко написано, що заборонено вести продаж на рейси якщо немає всіх дозволів. Дозволів не було, але продаж квитків компанія вела», - повідомив Антонюк і додав, що маючи службові інструкції за 30 днів для підготовки відповіді, відомство надало компанії документи у шестиденний термін.

Після оголошення рішення суду про призначення домашнього арешту адвокат Антонюка Сергій Демченко повідомив, що поки не відомо на якій підставі суд прийняв це рішення після оголошення повного тексту ухвали 14 вересня сторона захисту прийме рішення про подання апеляції.

«На сьогоднішній день нам оголосили лише вступну та резолютивну частину відповідного рішення суду. Тому, поки ми не знаємо, чим мотивовано дане рішення суду. Як тільки ми дізнаємося на якій підставі суд прийняв це рішення після цього буде сформована наша правова позиція», - повідомив адвокат.

Як повідомляв УНІАН, 4 вересня міністр інфраструктури Андрій Пивоварський повідомив, що за результатами проведеної перевірки Державіаслужби Кабінет міністрів прийняв рішення про звільнення голови служби Дениса Антонюка. Пивоварський також повідомив, що найближчим часом міністерство проведе кадровий конкурс на вакантну посаду глави служби.