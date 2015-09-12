У Міноборони РФ заявили, що спецслужби України затримали російського військовослужбовця

Про це повідомляє РІА «Новости».

«Сьогодні, 12 вересня, близько шостої години ранку з населеного пункту Чертково Ростовської області співробітниками українських спецслужб був викрадений і вивезений на територію України російський військовослужбовець-контрактник Віктор Борсуков. Разом з російським військовослужбовцям на територію України був вивезений і його рідний брат Микола Борсуков, який є цивільною особою», - заявили в прес-службі Міністерства оборони.

Командування військової частини отримало інформацію про події від родичів Барсукова, які проживають у Чертковому.

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Російський телеканал НТВ опублікував фото російського військовослужбовця, який нібито був затриманий українськими прикордонниками.

"Українські силовики повідомили, що вранці 12 вересня затримали поблизу українсько-російського кордону двох росіян, у одного з яких був при собі військовий квиток. По всій видимості, мова йде про контрактника Барсукова і його брата, про викрадення яких раніше повідомило російське Міноборони", - йдеться в повідомленні.

У свою чергу в Державній прикордонній службі України повідомили, що 12 вересня вранці на ділянці відділу "Мілове" співробітники Луганського прикордонного загону затримали 2 громадян РФ, які незаконно перетнули державний кордон України. Затримані були одягнені у військову форму без знаків. Під час перевірки один із чоловіків мав при собі внутрішній паспорт РФ, а інший - військовий квиток, згідно з яким він є військовослужбовцям ЗС Росії з однієї з військових частин з Воронезької області.

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Як повідомляв УНІАН, вранці 5 вересня стало відомо про зникнення трьох військовослужбовців 79-ї окремої аеромобільної бригади - старшого солдата і двох солдатів.

За даними Генштабу, вночі в цей район під'їжджали два автомобіля (УАЗ і УРАЛ) з боку окупованої території Криму. Можливе незаконне затримання українських військовослужбовців. При цьому зброя, патрони і документи військовослужбовців залишилися в розташуванні підрозділу.

7 вересня стало відомо, що десантників затримала прикордонна служба ФСБ Росії. За версією російських прикордонників, українські військові нібито вирішили поспілкуватися з російськими морськими піхотинцями по інший бік озера Сиваш.

Пізніше окупаційна влада Криму заявила, що передасть Україні трьох викрадених українських десантників 79-ї окремої аеромобільної бригади, обвинувачених у незаконному перетині «російського кордону».